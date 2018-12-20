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Кабмин пообещал МВФ не повышать зарплаты чиновникам

Четверг, 20 декабря 2018, 14:15
 

Украинское правительство обязалось ограничить рост заработных плат государственным служащим в 2019 году в рамках консолидации бюджетных расходов на безопасность и инфраструктуру.

Об этом говорится в меморандуме между Украиной и МВФ, который есть в распоряжении Экономической правды.

"Для создания достаточного фискального пространства для расходов, связанных с безопасностью, и необходимых инвестиций в инфраструктуру, заработная плата государственных служащих будет оставаться на уровне 2018 года", - говорится в меморандуме.

Отмечается, что средний рост заработной платы работников бюджетного сектора в 2019 году будет ограничен 9,4 процентами, тогда как минимальная месячная заработная плата была повышена на 12% до 4173 грн.

"Таким образом, пенсионные выплаты, в том числе для военных и по другим специальным пенсионным

программам, будут увеличены в среднем на 8,5 процента, в соответствии с принятым в 2017 году законом о пенсионной реформе", - говорится в тексте.

Напомним, в распоряжении ЭП оказался текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы.

Как сообщалось, 18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов. Первый транш объемом 1,4 млрд долларов поступит на счета НБУ до 25 декабря.

Александр Колесниченко, ЭП

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зарплаты пенсии МВФ Кабмин

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