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Межбанк: гривня укрепляется на открытии торгов

Четверг, 20 декабря 2018, 11:10

20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,6 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,57 - 27,6 гривни;

Евро - 31,5 - 31,53 гривни;

Российский рубль - 0,4083 - 0,4092 гривни.

Напомним, 19 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,66 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 20 декабря на уровне 27,71 гривни.

Экономическая правда

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межбанк гривня

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