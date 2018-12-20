Межбанк: гривня укрепляется на открытии торгов
Четверг, 20 декабря 2018, 11:10
20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,6 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,57 - 27,6 гривни;
Евро - 31,5 - 31,53 гривни;
Российский рубль - 0,4083 - 0,4092 гривни.
Напомним, 19 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,66 гривни за доллар.
НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 20 декабря на уровне 27,71 гривни.
Экономическая правда
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