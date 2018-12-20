Межбанк: гривня укрепляется на открытии торгов

20 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,57 - 27,6 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,57 - 27,6 гривни;

Евро - 31,5 - 31,53 гривни;

Российский рубль - 0,4083 - 0,4092 гривни.

Напомним, 19 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,64 - 27,66 гривни за доллар.

НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 20 декабря на уровне 27,71 гривни.

Экономическая правда