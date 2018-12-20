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Из-за нехватки рук в "Борисполе" возможна задержка посылок в Новый год

Четверг, 20 декабря 2018, 09:47

Международный аэропорт "Борисполь" в связи с большими сезонными объемами грузов вводит временное ограничение на прибытие импортных грузов.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Ограничения будут действовать с 24 декабря 2018 года до 4 января 2019 года.

Как отмечается, необходимость временного ограничения возникла из-за резкого увеличения объемов грузов за последние две недели.

"Ситуация обусловлена недостаточными техническими и человеческими ресурсами для своевременной обработки грузов в зимний период", - говорится в сообщении.

"Аэропорт остановил прием импортных грузов для исправления ситуации и обеспечения мероприятий по обработке имеющихся объемов импорта", - заявили в пресс-службе.

Также отмечается, что экспортные и транзитные грузы будут обрабатываться и отправляться без введения ограничений.

В сети появились фото засыпанных снегом грузов, которые лежат в аэропорту "Борисполь".

 
фото из FB Евгения Голуба

"На этих фото - экспресс грузы, которых тут не должно быть никогда! Не должны неделями лежать под снегом документы, диппочта, партии товаров, посылки и запасные части к производственным линиям, и т.д. это десятки тысяч отправлений. Все это нуждалось в срочной доставке в Украину", - пишет Евгений Голуб.

 

Ранее о возможных задержках отправлений предупреждала "Укрпочта".

Экономическая правда

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Борисполь

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