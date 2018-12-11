"Укрпошта" попереджає про можливі затримки відправлень

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" попередив про збільшення термінів доставки посилок і кореспонденції через зростання обсягів в передноворічний і різдвяний періоди.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

"У святковий період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через зростання обсягів пошти, що пересилається в передноворічний і різдвяний періоди", - заявили в компанії.

"У цей час в посиленому режимі працює авіаційна інфраструктура (аеропорти, авіалінії, хендлінгові компанії) та митні підрозділи України та інших країн світу, проте їх пропускні можливості обмежені", - йдеться в повідомленні компанії.

"Укрпошта" також запропонувала для здійснення експрес доставки товарів з п'яти найбільших міст України користуватися її спільними рішеннями з DHL Express.

Економічна правда