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"Укрпошта" попереджає про можливі затримки відправлень

Вівторок, 11 грудня 2018, 17:05
 

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" попередив про збільшення термінів доставки посилок і кореспонденції через зростання обсягів в передноворічний і різдвяний періоди.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

"У святковий період терміни стандартної поштової доставки можуть збільшитися через зростання обсягів пошти, що пересилається в передноворічний і різдвяний періоди", - заявили в компанії.

"У цей час в посиленому режимі працює авіаційна інфраструктура (аеропорти, авіалінії, хендлінгові компанії) та митні підрозділи України та інших країн світу, проте їх пропускні можливості обмежені", - йдеться в повідомленні компанії.

"Укрпошта" також запропонувала для здійснення експрес доставки товарів з п'яти найбільших міст України користуватися її спільними рішеннями з DHL Express.

Економічна правда

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