Все разделы
Укр / Рус

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Среда, 19 декабря 2018, 10:41

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3,5% до 3,3%.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда.

При этом неизменным остался прогноз на следующий год - кредитор по-прежнему ожидает роста украинской экономики на 2,7%. В 2020 году реальный ВВП Украины, по прогнозу Фонда, должен увеличиться на 3%.

По мнению аналитиков МВФ, инфляция по итогам года составит 11%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 10,9%.

В 2019 и 2020 годах рост потребительских цен ожидается на уровне 9,2% и 5,9% соответственно.

Напомним, Совет директоров Всемирного банка во вторник принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на 750 млн долларов.

Чуть позже Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВФ инфляция ВВП

powered by lun.ua
Материалы по теме
В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины 19 декабря 2018, 09:13
МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной 18 декабря 2018, 23:23
Объем мирового долга достиг рекордного показателя – МВФ 15 декабря 2018, 17:38
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте