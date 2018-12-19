МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины

Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3,5% до 3,3%.

Об этом говорится в пресс-релизе Фонда.

При этом неизменным остался прогноз на следующий год - кредитор по-прежнему ожидает роста украинской экономики на 2,7%. В 2020 году реальный ВВП Украины, по прогнозу Фонда, должен увеличиться на 3%.

По мнению аналитиков МВФ, инфляция по итогам года составит 11%, хотя ранее этот показатель ожидался на уровне 10,9%.

В 2019 и 2020 годах рост потребительских цен ожидается на уровне 9,2% и 5,9% соответственно.

Напомним, Совет директоров Всемирного банка во вторник принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на 750 млн долларов.

Чуть позже Совет директоров Международного валютного фонда одобрил программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

Экономическая правда