Всемирный банк может предоставить Украине фингарантий на 750 миллионов долларов
Всемирный банк включил вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов в повестку дня заседания Совета директоров 18 декабря.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении госбанками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.
По ее словам, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.
Как отмечается, окончательные параметры сделки будут определены после утверждения Советом директоров Всемирного банка.
Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.
Как сообщалось, Всемирный банк за 25 лет сотрудничества реализовал в Украине проекты стоимостью около 12 миллиардов долларов.
Экономическая правда
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