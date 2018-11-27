Всемирный банк может предоставить Украине фингарантий на 750 миллионов долларов

Всемирный банк включил вопрос о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов в повестку дня заседания Совета директоров 18 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Гарантия Всемирного банка поддержит Украину в реализации реформ, в частности, в финансовом секторе и управлении госбанками, а также обеспечит их дальнейшее внедрение", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, гарантия будет действовать 10 лет и позволит Украине получить международное финансирование на более благоприятных условиях, чем при самостоятельном привлечении средств с рынка.

Как отмечается, окончательные параметры сделки будут определены после утверждения Советом директоров Всемирного банка.

Гарантия на политику развития (PBG) - финансовый инструмент Всемирного банка, который может быть использован правительством страны только для получения бюджетной поддержки по результатам внедрения программ стратегических и институциональных реформ.

Как сообщалось, Всемирный банк за 25 лет сотрудничества реализовал в Украине проекты стоимостью около 12 миллиардов долларов.

Экономическая правда