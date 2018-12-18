Кремль потратит 300 миллионов долларов на блокировку Telegram

В 2019 году Роскомнадзор планирует внедрить новую технологию борьбы с запрещенными сайтами и сервисами, в том числе с Telegram.

Об этом пишет "Русская служба Би-би-си".

Как пишет издание, российские власти готовы потратить на это до 20 млрд рублей (более 300 млн долларов). До сих пор попытки блокировать мессенджер Павла Дурова были тщетными.

Новую технологию блокировок начнут запускать уже в следующем году. Речь идет о технологии DPI (от английского deep packet inspection - "глубокий анализ пакетов").

У провайдера интернета устанавливается программно-аппаратный комплекс, который анализирует весь проходящий трафик и выделяет специфические пакеты, свойственные конкретным сайтам или приложениям. Этот же комплекс отсекает и нежелательный трафик.

DPI принципиально отличается от нынешней системы, с помощью которой Роскомнадзор пытался заблокировать Telegram.

Сейчас доступ к запрещенным сайтам блокируется по IP-адресу, из-за чего страдают нейтральные ресурсы.

Например, весной 2018 года, сражаясь против мессенджера Дурова, Роскомнадзор заблокировал около 11 млн IP-адресов, говорил глава ведомства Александр Жаров. Часть из них использовали интернет-магазины, логистические компании и СМИ.

На данный момент Роскомнадзор по факту не ведет борьбу с Telegram, утверждают собеседники издания. "Этот способ был неэффективным", - признает источник, знакомый с деталями разработки проекта по внедрению новой технологии блокировки.

"Сейчас идет "симуляция" блокировки, какие-то IP-адреса добавляются в реестр запрещенных сайтов, какие-то удаляются. В этих условиях аудитория мессенджера в России не просто не упала, а даже выросла и достигла рекордных значений в 3,4 млн человек в день", - пишет издание.

Напомним, Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram на территории России с 16 апреля. Поводом к блокировке стал отказ мессенджера предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи шифрования переписки пользователей.

Соответствующее решение о запрете работы мессенджера в России принял 13 апреля Таганский суд Москвы.

Позже российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что "борьба с Telegram будет длиться вечно", поскольку месенджер заблокировать с помощью блокировки IP-адресов невозможно.

Экономическая правда