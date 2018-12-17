Назначен повторный аукцион по продаже самого большого ТРЦ
Фонд гарантирования вкладов физических лиц на 14 января повторно назначил голландский аукцион по продаже прав требования по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра" Дмитрия Фирташа, в залоге по которым находится недостроенный столичный торгово-развлекательный центр Respublika.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"14 января 2019 через систему "ProZorro.Продажи" состоится аукцион по продаже лота F51GL39130, что является одним из самых дорогих активов АКБ "Надра", - сообщила пресс-служба фонда в понедельник.
Стартовая цена лота, как и в предыдущий раз, составит 2,59 млрд грн. Размер гарантийного взноса – 5%, шаг аукциона – 1% начальной цены лота.
Лот включает права требования по кредитам, в обеспечение по которым передано крупнейший недостроенный ТРЦ по ул.Большая Окружная, 1, 1а, 1в, в Киеве. Также в залоге банка – ипотека трех земельных участков общей площадью 15,72 га и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.
В то же время, как сообщило издание "Фокус" со ссылкой на директора ООО "Финансовая компания "Мустанг Финанс" Ирину Земляную, в ходе торгов 13 декабря ее компания получила подтверждение от "ProZorro.Продажи" о покупке ТРЦ "Республика" за 544 млн грн и намерена обратится в суд в связи с решением Фонда гарантирования об отмене результатов аукциона.
Как сообщалось, в день запланированных торгов, 13 декабря, в системе Prozorro.Sale появился документ с решением исполнительной дирекции ФГВФЛ отменить торги и снять лот с продажи, в связи с решением Национального банка от 12 декабря 2018 года о признании недействительными условий его продажи.
В то же время, как следует из данных на Prozorro.Sale, торги по лоту все-таки начались в четверг в 9:36 и, не смотря на поступившее 10:53 решение об отмене торгов, продлились ориентировочно до 16:00. После чего был определен победитель, предложивший цену в 543,9 млн грн. Но вскоре после этого появилось объявление об отмене торгов.
Как сообщили в НБУ, решение об отмене аукциона было принято в связи с риском реализации актива по заниженной цене.
До этого последний раз права требования по этим кредитам выставлялись без возможности снижения цены продажи – со стартовой ценой 1,1 млрд грн – в мае 2018 года. Тогда аукцион не состоялся в связи с отсутствием участников торгов.
Как сообщалось, ранее Нацбанк согласовал повторную продажу по системе "голландских торгов" прав требования по двум кредитам ликвидируемого банка "Надра", в залоге по которым находится ТРЦ "Республика". Фонд гарантирования назначил аукцион на 13 декабря с начальной ценой 2,59 млрд грн.
Реализация проекта строительства ТРЦ Respublika была приостановлена в 2015 году по решению собственника.
Ввод в эксплуатацию ТРЦ Respublika общей площадью 298 тыс. кв. м (арендная – 135 тыс. кв. м), строительство которого было начато в весной 2012 года на Кольцевой дороге 1, 1-а, 1-в Киеве, планировался в четвертом квартале 2014 года, позднее был перенесен на март 2015 года.
В ТРЦ Respublika, который после открытия станет крупнейшим ТРЦ в Киеве и Украине, будут расположены 450 магазинов и зона развлечений на площади свыше 22 тыс. кв. м. ТРЦ войдет в состав крупнейшего в Украине МФК Respublika общей площадью 1,625 млн кв. м.
Инвестором проекта ТРЦ Respublika является бизнесмен Дмитрий Фирташ.
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