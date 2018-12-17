Стало известно, кто больше всего поддерживает земельную реформу

Отношение к земельной реформе в Украине очень неравномерным и, в зависимости от региона, уровень поддержки или не поддержки может отличаться в разы.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, проведенного GfK и ЦЭС в ноябре, сообщает проект "Поддержка прозрачного управления земельными ресурсами в Украине".

Так, на вопрос: "Хотели бы Вы иметь право свободно продавать/покупать землю, если бы возникла необходимость?" утвердительно ответили почти 72% жителей Закарпатья, 64% жителей Волыни и 40% - Ровенщины.

Меньше всего выразили желание свободно распоряжаться землей жители Сумщины и Хмельницкой области (где результат менее 3%, то есть в пределах статистической погрешности), Кировоградской (5%) и Херсонской (6%) областей.

Киевляне продемонстрировали высокий уровень поддержки реформы. Почти половина опрошенных жителей столицы (45%) поддерживают (или скорее поддерживают) предоставление им права свободно покупать/продавать земельный участок, и только 26,7% не поддерживают (или скорее не поддерживают) такое право.

При этом существует прямая корреляция между тем, как формулировать вопросы: о праве распоряжаться своей собственностью или об отмене моратория и внедрении рынка.

Речь, по сути, идет об одном и том же, но, в зависимости от формулировки, позиция респондентов колеблется в некоторых вопросах до 10 процентных пунктов.

Также, наибольший уровень поддержки земельной реформы со стороны населения демонстрируют владельцы земельных паев.

Так, треть владельцев земли (32,6%) заявили, что хотят иметь право свободно распоряжаться (продавать/покупать) земельный участок, когда у них будет в этом необходимость.

21,1% владельцев паев отвечают утвердительно на аналогичный по сути вопрос, сформулированный иначе: "Поддерживаете ли Вы земельную реформу и отмену моратория?"

Более низкий уровень поддержки реформы - 15,8% и 14,7% соответственно - демонстрируют те граждане, которые не имеют отношения к владению земельными паями, среди противников земельной реформы их 60%.

Как сообщалось, народные депутаты рассмотрят блок вопросов о продлении моратория на продажу земель 20 декабря.

Экономическая правда