РАДА ПРИНЯЛА ГОСБЮДЖЕТ-2019

Верховная рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 год во втором чтении и в целом.

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутата.

РБК-Україна

"Месяц назад мы представляли к первому чтению проект государственного бюджета на 2019 и говорили, что он является реалистичным и сбалансированным, все его расходы подкреплены доходами, дефицит не превышает разрешенного, а долговая нагрузка уменьшается. Основным вызовом во время доработки документа ко второму чтению было сохранить этот баланс", - сказала в своем выступлении Министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, в результате работы с профильными комитетами доходы бюджета были увеличены почти на 18 млрд грн, при этом на соответствующую сумму увеличили расходы на приоритетные направления социальной и экономической сферы.

"Все наши приоритеты остаются неизменным: это оборона и безопасность, продолжение реформ образования, здравоохранения и децентрализации, которые были заложены изначально, а также социальные расходы, которые будут профинансированы в полном объеме. При этом бюджет остается сбалансированным", - отметила она.

"Вовремя принятый бюджет - это сигнал о стабильности как для украинского бизнеса и промышленности, так и для международных партнеров", - отметил премьер-министр Владимир Гройсман.

Бюджет на 2019 предусматривает 1,112 триллиона расходов и 1,026 триллиона доходов. Дефицит составляет 89,99 миллиарда гривен.

Данным документом предусматривается прожиточный минимум в размере 1853 гривни с 1 января 2019 года, минимальная зарплата - 4173 гривны.

Рост ВВП прогнозируется на уровне 3%. Индекс потребительских цен ожидается на уровне 7,4%, а индекс цен производителей - 10,1%.

В сентябре Кабинет министров утвердил и направил на рассмотрение Верховной Рады проект госбюджета.

На заседании правительства 14 сентября состоялась презентация проекта бюджета, во время которой премьер Владимир Гройсман озвучил основные показатели главного финансового документа страны на 2019 год.

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Экономическая правда