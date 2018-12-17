ЕБРР выделил 5 миллионов евро Киевскому картонному комбинату

ЕБРР предоставил уже второй в текущем году кредит Киевскому картонно-бумажному комбинату в размере 5 миллионов евро.

Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"Финансирование будет направлено на приобретение оборудования для производства гофротары с многоцветной печатью. Это позволит ККБК производить гофротару с высококачественной печатью и готовую к выкладке упаковку (SRP) для розничной торговли, а также, увеличит производство SRP упаковки на 30%", - написал он в Facebook.

Ранее ЕБРР предоставил комбинату кредит в размере 10 миллионов евро сроком на семь лет для приобретения энергосберегающего оборудования.

Киевский КБК - одно из крупнейших предприятий Европы по выпуску картонно-бумажной продукции со штатом около 2,2 тыс. чел. Продукция реализуется почти 700 компаниям Украины, ряда стран СНГ и дальнего зарубежья.

В 2017 году комбинат увеличил объем производства (в денежном выражении) на 14,8% по сравнению с 2016 годом - до 4 млрд 850 млн гривень.

Напомним, ЕБРР и ЕИБ выделят 180 миллионов евро на безопасность движения в Украине.

Экономическая правда