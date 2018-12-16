Минфин не выделил средства на качественную питьевую воду — Минрегион

В государственном бюджете на 2019 год не предусмотрены средства на финансирование мероприятий программы "Питьевая вода Украины".

Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, передает "Укринформ".

Одновременно Минрегион сообщает, что в октябре этого года министерство подавало в Министерство финансов предложения о необходимости учета в проекте госбюджета на 2019 год расходов на финансирование общегосударственной программы "Питьевая вода Украины", однако предложение не было учтено.

Кроме того, отмечается, что программа "Питьевая вода Украины" на 2011-2020 годы направлена на реализацию государственной политики по обеспечению населения качественной питьевой водой в рамках научно обоснованных нормативов питьевого водоснабжения и обеспечение гарантированных Конституцией прав граждан на достаточный жизненный уровень и экологическую безопасность путем обеспечения питьевой водой в необходимых объемах и в соответствии с установленными нормативами.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" Минрегиону, как главному распорядителю средств, были определены ассигнования в сумме 200 млн грн на реализацию мероприятий программы "Питьевая вода Украины".

Минрегион также сообщает, что этой программой в 2018 году предусмотрено финансирование следующих мероприятий: строительство и реконструкция водозаборных сооружений с применением новейших технологий и оборудования; строительство и реконструкция водопроводных и канализационных очистных сооружений с применением новейших технологий и оборудования; внедрение станций (установок) доочистки питьевой воды в системах централизованного водоснабжения.

В министерстве объясняют, что программой не финансируется строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей.

Ранее Экономическая правда сообщала, что Кабинет министров исключил из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год" средства, предусмотренные для финансирования программы "Питьевая вода Украины", которая была принята на поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году.