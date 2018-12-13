Метро на Виноградарь и реставрация фуникулера: принят бюджет Киева на 2019 год

Киевский городской совет утвердил бюджет столицы на 2018 год с доходами и расходами в размере 57,4 миллиарда гривень.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета.



Среди основных приоритетов столицы в следующем году определены строительство Подольского мостового перехода через Днепр, строительство метрополитена на массив Виноградарь, реконструкция Шулявского путепровода.



В целом капитальные расходы на транспортную отрасль составят около 4,5 млрд грн.



Финансирование жилищно-коммунального хозяйства составляет 5,5 млрд грн. На сферу культуры предусмотрено 1,4 млрд грн, 847 млн – на физическую культуру и спорт.



Кроме того, планируется отреставрировать Киевский фуникулер и трамвайную линию по ул. Алма-Атинской.



Около 4,8 млрд грн будет направлено на капитальный ремонт домов, тепловых сетей, замену лифтов, асфальтирование придомовых территорий. В пределах этой суммы город планирует также строительство "доступного жилья" и жилых домов для участников АТО, а также приобретение квартир для очередников.

Напомним, в ноябре "Киевметрострой" выиграл тендер на строительство ветки метро, ​​которая соединит станцию ​​"Сырец" и жилой массив Виноградарь, предложив цену 5,981 млрд грн.