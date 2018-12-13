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Курс валют: гривня ослабла

Четверг, 13 декабря 2018, 09:20
 

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,81 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,55 гривни.

Напомним, 12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.

Экономическая правда

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курс валют

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Экономическая правда
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