Курс валют: гривня ослабла
Четверг, 13 декабря 2018, 09:20
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 9 копеек, установив его на 13 декабря на уровне 27,81 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,55 гривни.
Напомним, 12 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,76 - 27,79 гривни за доллар.
Экономическая правда
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