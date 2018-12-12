"Нафтогаз" пошел в американские суды из-за спора с "Газпромом" — росСМИ

НАК "Нафтогаз України" пытается привлечь американские суды к разбирательству с российским "Газпромом" о взыскании с него 2,6 миллиарда долларов согласно решению Стокгольмского арбитража.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

Сообщается, что 6 декабря украинская компания подала иски в суды Северного и Южного округов Техаса в отношении американского подразделения Gazprom Marketing&Trading, которое входит в группу "Газпром", и ведущего аудитора запасов нефти и газа – консалтинговой компании DeGolyer&MacNaughton.

Оба ответчика зарегистрированы в Техасе.

По данным издания, НАК просит обязать их предоставить информацию и доступ к документам, которые позволят подать новый иск против "Газпрома" в Нидерландах.

"В нем "Нафтогаз" попробует оспорить сделку, по которой "Газпром" передал акции зарегистрированного в Нидерландах оператора газопровода "Турецкий поток" российской дочерней структуре, из-за чего украинская сторона не смогла эти акции арестовать", – сказано в статье.

"Газпром" от комментариев изданию отказался.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.

Подробнее о газовом споре читайте в материале "Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом"