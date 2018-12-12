Маркарова рассказала, когда представит Кабмину реформу ГФС

В течение месяца на утверждение правительства будет вынесена новая концепция реформы Государственной фискальной службы, после чего будут объявлены конкурсы на должности руководителей таможенного и налогового направлений.

Об этом министр финансов Оксана Маркарова рассказала ЭП, говорится в статье Камбэк Насирова: кто сядет в кресло главы ГФС.

"Проект концепции реформы ГФС готов, сейчас в обсуждении, и вместе с постановлением о начале процесса вынесем концепцию на утверждение Кабмина в течение месяца. После утверждения на новые структуры сможем объявить конкурсы", - сказала Маркарова.

Однако история с восстановлением Романа Насирова в должности может негативно повлиять на желание потенциальных кандидатов принять участие в конкурсе.

Напомним, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Суд также приказал выплатить восстановленному в должности главы Государственной фискальной службы Роману Насиров компенсацию в 184 тысяч гривень.

Правительство будет оспаривать восстановление в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Что означает решение суда о восстановлении Романа Насирова в должности главного налоговика страны и какими могут быть его последствия, читайте в материале ЭП.

Экономическая правда