В НБУ прокомментировали рост цен в ноябре

униан

Национальный банк сохраняет прогноз инфляции по итогам 2018 года на уровне 10,1%, несмотря на то, что рост цен в ноябре в годовом выражении достиг 10%.

Об этом говорится в комментарии на официальном сайте НБУ.

По оценке Нацбанка, ускорение базовой инфляции в ноябре до 8,9% г/г было обусловлено, прежде всего, ростом цен на услуги под влиянием дальнейшего роста производственных расходов, в частности на оплату труда, а также давления со стороны потребительского спроса.

Темпы подорожания продуктов питания с высокой степенью обработки остались на уровне 10% г/г.

"Ускорение роста цен на макаронные, кондитерские и мучные изделия было компенсировано более медленной динамикой цен на другие продукты. В частности, благодаря снижению мировых цен медленнее дорожали мясные и молочные продукты. Этот же фактор на фоне ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в Украине способствовал снижению темпов роста цен на подсолнечное масло, спреды и майонез", – говорится в комментарии.

Темпы роста цен на непродовольственные товары также незначительно замедлились (4,4% г/г).

"В частности, за счет укрепления обменного курса гривни в течение октября-ноября более низкими темпами росли цены на бытовую технику и автомобили, а рост цен на одежду и обувь оставался сдержанным", – указывают в НБУ.

Рост цен на сырые продукты питания в ноябре ускорился до 2,4% г/г, что ниже, чем прогнозировал Нацбанк.

"Недостаточное предложение из-за неблагоприятных погодных условий и слабый урожай овощей в Европе стимулировали ускорение роста цен на овощи. Мука дорожала из-за роста цен на пшеницу. В то же время в ноябре подешевели фрукты и яйца и замедлился рост цен на молоко, что нивелировало ускорения цен на другие сырые продукты питания", – говорится в комментарии.

В НБУ отметили, что темпы роста административно регулируемых цен по итогам ноября увеличились до 17,3% г/г. В частности, в ноябре выросли тарифы на природный газ для населения (на 22,9%) и услуги местной телефонной связи. К тому же высокими темпами продолжили расти цены на алкогольные напитки, табачные изделия, проезд в автодорожном транспорте.

В то же время снижение мировых цен на нефть и усиление курса гривни способствовали замедлению роста цен на топливо.

По данным Госстата, в ноябре потребительская инфляция ускорилась до 10% год к году, а в месячном измерении цены выросли на 1,4%.

"Несколько более высокие показатели базовой инфляции и темпов роста административно регулируемых цен почти полностью компенсировались низкими темпами роста цен на сырые продовольственные товары", – сказано в сообщении.

"Несмотря на незначительные отклонения в темпах роста цен по различным группам товаров в ноябре, прогноз потребительской инфляции на конец года (10,1% г/г) остается актуальным", – отмечают в НБУ.

Экономическая правда