Китай согласился на первый шаг для прекращения торговой войны с США

Китай в ходе торговых переговоров с США выразил готовность снизить пошлины на американские автомобили с 40% до 15%.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает "Интерфакс-Украина".

Такие меры Пекина могут стать первым конкретным шагом по урегулированию конфликта с США в сфере торговли.

Предложение прозвучало в ходе прошедшей в понедельник телефонной конференции, в которой участвовал министр финансов США Стивен Мнучин и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, пишет газета.

По данным аналитической компании LMC Automotive, в 2017 году США поставили в Китай 266 тыс. автомобилей, а согласно данным таможенного управления КНР, в стоимостном выражении экспорт составил 9,5 млрд долларов. Пошлины на американские автомобили были повышены в ответ на аналогичные действия Вашингтона, после чего компаниям пришлось увеличить цены, чтобы избежать убытков.

Так, Tesla летом увеличила цену седана Model S и кроссовера Model X в КНР на 22,6-37,6 тыс. долларов, в зависимости от комплектации, хотя в ноябре ценник был снижен. В 2017 году на Китай, крупнейший рынок электромобилей в мире, пришлось порядка 17% выручки Tesla. Продажи автомобилей компании в стране составили около 15 тыс. машин.

Повышение пошлин коснулось также германских автопроизводителей, которые выпускают машины в США и экспортируют их в Китай. На слухах о возможном снижении тарифов акции Daimler AG подорожали на 3% во вторник, BMW - на 1,8%.

Между тем продажи автомобилей в Китае в ноябре снизились по итогам шестого месяца подряд, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). В прошлом месяце в стране было продано 2,02 млн машин, что на 18% меньше показателя за тот же месяц 2017 года.

США и Китай по итогам встречи лидеров двух стран в Буэнос-Айресе в начале декабря договорились воздержаться от новых протекционистских мер в течение 90 суток. В этот период между сторонами пройдут переговоры с целью разрешения претензий в сфере торговли.

Помимо торговой сферы, власти США недовольны политикой Пекина в сфере защиты интеллектуальной собственности, и этот вопрос также займет важное место в переговорах, пишет WSJ.