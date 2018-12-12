Военное положение затруднило поставки в Молдову — дистрибьютор Bosch и Siemens

Перевозчики опасаются возить бытовую технику в Молдову через Одесскую и Винницкую области после введения военного положения.

Об этом сообщил Сергей Максимов, генеральный директор "БСХ Побутова техника", официального дистрибьютора бытовой техники Bosch, Siemens и Gaggenau в Украине, передает "Интерфакс-Украина".

"Реальные проблемы в связи с введением военного положения пока мы ощутили в поставках техники нашим молдавским партнерам, поскольку ВП введено в граничащих с Молдовой областях, и перевозчики зачастую опасаются и часто отказываются везти товар через эти области", - рассказал он.

По его словам, компания надеется, что ситуация в стране позволит не продлевать этот режим.

ООО "БСХ Побутова техника" является 100%-ной дочкой BSH Hausgerate GmbH. В Украине работает с 2006 года, до этого, с 1995 года, работало представительство BSH. BSH Hausgerate GmbH основана в 1967 году как совместное предприятие Robert-Bosch GmbH (Штутгарт) и Siemens AG (Берлин и Мюнхен). С января 2015 года BSH принадлежит исключительно Bosch Gruppe.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ "О введении военного положения в Украине", которым оно вводится на 30 суток - с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года. В этот же день Верховная Рада утвердила закон, вводящий в действие указ президента.

Согласно нормативным актам, военное положение введено в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

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