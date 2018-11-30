Военное положение не повлияло на доходы бюджета – Минфин
Введение военного положения не повлияло на доходы государственного бюджета Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Как отмечается, за 26, 27 и 28 ноября в общий фонд государственного бюджета поступило, соответственно, 1,6 млрд гривен, 1,7 млрд гривен и 1,34 млрд гривен таможенных платежей.
"Уменьшение суммы поступлений 28 ноября по сравнению с предыдущим днем является особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели: пиковые поступления в понедельник-вторник, падение со среды по пятницу, и никоим образом не связано с введением военного положения", - пояснил замминистра финансов Сергей Верланов.
"Налоговые платежи за 26, 27 и 28 ноября составили, соответственно, 2,2 млрд гривен, 2 млрд гривен и 3 млрд гривен при среднедневном сборе в ноябре 2,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.
В Минфине ожидают, что по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда государственного бюджета.
Напомним, государственный бюджет за январь-октябрь 2018 года был выполнен с дефицитом 7,17 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете предельном уровне 80,6 млрд грн, однако в октябре был зафиксирован профицит 1,14 млрд грн.
Экономическая правда
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