Военное положение не повлияло на доходы бюджета – Минфин

Введение военного положения не повлияло на доходы государственного бюджета Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается, за 26, 27 и 28 ноября в общий фонд государственного бюджета поступило, соответственно, 1,6 млрд гривен, 1,7 млрд гривен и 1,34 млрд гривен таможенных платежей.

"Уменьшение суммы поступлений 28 ноября по сравнению с предыдущим днем ​​является особенностью поступлений таможенных платежей в течение недели: пиковые поступления в понедельник-вторник, падение со среды по пятницу, и никоим образом не связано с введением военного положения", - пояснил замминистра финансов Сергей Верланов.

"Налоговые платежи за 26, 27 и 28 ноября составили, соответственно, 2,2 млрд гривен, 2 млрд гривен и 3 млрд гривен при среднедневном сборе в ноябре 2,4 млрд гривен", - говорится в сообщении.

В Минфине ожидают, что по итогам месяца страна перевыполнит запланированный показатель доходов общего фонда государственного бюджета.

Напомним, государственный бюджет за январь-октябрь 2018 года был выполнен с дефицитом 7,17 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете предельном уровне 80,6 млрд грн, однако в октябре был зафиксирован профицит 1,14 млрд грн.

Экономическая правда