Порошенко подписал закон о перераспределении 10 миллардов в госбюджете-2018

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2018.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады - закон № 9369 был принят нардепами 6 декабря, а 11 декабря "возвращен с подписью от Президента".

Законом, в частности, предусматривается перераспределение и увеличение расходов на выплату пенсий почти на 10,8 млрд гривень.

Кроме того, законом увеличиваются расходы на выплату доплат за работу в зоне отчуждения, обеспечения своевременной выплаты ежегодного и дополнительного отпусков по бюджетной программе "Социальная защита граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" на 227,4 млн гривень и на станцию ​​"Академик Вернадский" 27,6 млн гривень.

Экономия была достигнута за счет трех программ: государственной поддержки АПК, выплаты государственных социальных пособий и поддержки реформы государственного управления.

Напомним, ранее этот законопроект раскритиковали аграрии, назвав механизм распределения государственных средств неэффективным.

Экономическая правда