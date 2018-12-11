Из состава набсовета "Кузни" вывели отца Порошенко

Новый собственник ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (Киев) - подконтрольная Сергею Тигипко кипрская Еwins Ltd. - обновила состав наблюдательного совета компании.

Об этом говорится в официальном сообщении ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

По итогам внеочередного собрания акционеров 10 декабря по предложению нового мажоритарного акционера из состава НС выведен Алексей Порошенко-старший, владеющий 0,0431% акций компании, который находился в должности члена НС в течение одного года, восьми месяцев и 11 дней в качестве представителя вышедшего из состава акционеров ПАО "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестфонд (ЗНКИФ) "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко"- ИФ).

Кроме того, по предложению нового мажоритарного акционера из состава НС выведены представители экс-акционеров – ПАО "ЗНКИФ "ВИК" Дмитрий Ганапольский и ООО "Хюндай Мотор Украина" Антон Лопушенко.

По предложению мажоритарного акционера внеочередное собрание переизбрало сроком на три года входивших ранее в состав НС замначальника отдела маркетинга "Кузни на Рыбальском" Светлану Полюгу и члена НС Ларису Ярматову.

ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" (ранее - ПАО "Ленинская кузня") - одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. До последнего времени основным акционером ЧАО с пакетом 73,9067% акций приватизированного в 1995 году судозавода выступало ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" (ранее - "Фонд "Петра Порошенко", Киев), в котором были сконцентрированы активы президента Украины П.Порошенко. Вторым по величине акционером ЧАО с пакетом 20,1280% акций выступало ПАО "ЗНКИФ "ВИК", сконцентрировавшее активы народного депутата Игоря Кононенко.

Корпоративные инвестфонды "Прайм Эссетс Капитал" и "ВИК" 15 ноября 2018 года сообщили о подписании с кипрской Еwins Ltd. пакета документов о продаже "Кузни на Рыбальском". 20 ноября ЧАО в системе раскрытия информации НКЦБФР официально сообщило о приобретении кипрской компанией суммарного пакета его акций в размере 94,03%.

Напоминм, максимальная оценка стоимости приобретенного пакета, по данным эмитента, оценена в 300 млн долларов.