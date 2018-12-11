Электроэнергия может подорожать из-за роста стоимости доставки угля из Роттердама

14 декабря могут принять решение об увеличении тарифа на электроэнергию из-за роста стоимости угля на европейских биржах и стоимости его транспортировки из нидерландского Роттердама в Украину.

Соответствующий вопрос внесен в повестку дня заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которое состоится 14 декабря, сообщает Громадське.

В частности, стоимость угля, которая входит в себестоимость производства украинской электроэнергии, хотят увеличить на 11,7%, а заложенную в тариф стоимость транспортировки угля из Роттердама в Украину еще на около 6%.

По словам главы ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, принятие указанных изменений приведет к тому, что фактический монополист на рынке генерации тепловой электроэнергии, компания "ДТЭК" Рината Ахметова, заработает дополнительно 6,5 млрд гривен в течение следующего года.

"Таким образом, наш угольный "немонополист" "ДТЭК" Ахметова, добывающий 85% всего украинского угля (около 24 млн тонн), будет всем в тарифы закладывать свой уголь еще дороже - и еще заработает дополнительно 6,5 млрд грн в следующем году", - сообщил Герус на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что прибыль "ДТЭК" за последние 2 года выросла в 2,6 раза.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

После введения в действие "роттердамской" формулы еврооблигации ДТЭК подорожали на 40%.

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