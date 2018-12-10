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В Украине стало еще на один банк меньше

Понедельник, 10 декабря 2018, 20:45

Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о прекращении юридического лица Классикбанка.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"В соответствии с предписаниями части 3 статьи 53 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 7 декабря 2018 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "КЛАССИКБАНК" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - сообщили в Фонде.

Напомним, Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций, выданную ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива".

Экономическая правда

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