В Украине стало еще на один банк меньше
Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил о прекращении юридического лица Классикбанка.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
"В соответствии с предписаниями части 3 статьи 53 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" 7 декабря 2018 в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "КЛАССИКБАНК" как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным", - сообщили в Фонде.
Напомним, Национальный банк Украины отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций, выданную ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива".
Экономическая правда
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