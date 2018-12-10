В Украине стало еще на один банк меньше

Собственник сети "ОККО" Виталий Антонов: WOG не то что ничего не стоит, он стоит "минус" Антонов рассказал ЭП о "гибридном" бизнесе в оккупированном Крыму, продаже заправок "ОККО" на востоке Украины, падении топливного рынка, родственных связях с депутатом Виталием Хомутынником и о планах касательно WOG.

Вечные крепостные. Доживут ли нынешние владельцы земли до отмены моратория За десять лет в Украине может остаться лишь половина нынешних владельцев земли, а 1,4 миллиона так и не дождались отмены моратория. (укр)