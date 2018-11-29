Нацбанк отозвал лицензию у обанкротившегося банка Бахматюка

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал генеральную лицензию на осуществление валютных операций, выданную ПАО "Коммерческий банк "Финансовая инициатива".

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Соответствующее решение принято в связи с нарушением лицензиатом валютного законодательства, а также нормативно-правовых актов центробанка.

Банк "Финансовая инициатива", который 23 июня 2015 года был отнесен к категории неплатежеспособных, продолжал осуществлять обслуживание клиентов и получать в 2015-2018 гг. реестры экспортных таможенных деклараций своих клиентов по операциям, в которых отсутствует подтверждение поступления в Украину экспортной выручки на миллиарды гривень.

В течение 2017-2018 гг. банк не выполнял письменные требования регулятора о предоставлении документов, которые бы позволили подтвердить надлежащее выполнение функций агента валютного контроля по операциям своих клиентов, и не допустил уполномоченных работников НБУ к проведению выездной проверки.

ПАО "КБ "Финансовая инициатива" основан в 2005 году. Его 100%-ным бенефициаром по состоянию на март 2015 года являлся Олег Бахматюк, который также являлся крупнейшим акционером VAB Банка.

НБУ 20 марта 2015 года решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать VAB Банк, а в июне 2015 года признал неплатежеспособным банк "Финансовая инициатива".

Напомним, ранее НАБУ раскрыло схемы, по которым Бахматюк выводил деньги из VAB банка.

В сентябре Бахматюк сообщил Нацбанку, что погашение его задолженности по рефинансированию возможно до 2030 года.