Банки-банкрути накопичили нерухомості майже на 20 мільярдів
Більше половини непроданого майна ліквідованих банків розташоване в столиці та Київській області.
Про це повідомили FinClub в Фонді гарантування вкладів фізосіб.
"Станом на 1 жовтня балансовий залишок нереалізованого майна всіх банків становить 19,6 млрд гривень, з них нерухоме майно та земельні ділянки - 19 млрд гривень, основні засоби - 0,6 млрд гривень", - повідомили у Фонді.
Найбільші обсяги майна банків "накопичені" в Києві і Київській область (57%).
На Донецьку область припадає 4,98% непроданого майна всіх ліквідованих банків, Одеську - 4,43%, Дніпропетровську - 2,42%, Івано-Франківську - 2,11%, а АР Крим - 2,37%.
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