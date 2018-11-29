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Банки-банкрути накопичили нерухомості майже на 20 мільярдів

Четвер, 29 листопада 2018, 12:46

Більше половини непроданого майна ліквідованих банків розташоване в столиці та Київській області.

Про це повідомили FinClub в Фонді гарантування вкладів фізосіб.

"Станом на 1 жовтня балансовий залишок нереалізованого майна всіх банків становить 19,6 млрд гривень, з них нерухоме майно та земельні ділянки - 19 млрд гривень, основні засоби - 0,6 млрд гривень", - повідомили у Фонді.

Найбільші обсяги майна банків "накопичені" в Києві і Київській область (57%).

На Донецьку область припадає 4,98% непроданого майна всіх ліквідованих банків, Одеську - 4,43%, Дніпропетровську - 2,42%, Івано-Франківську - 2,11%, а АР Крим - 2,37%.

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Фонд гарантування вкладів банки

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