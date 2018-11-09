Тарифы на тепло в Киеве могут вырасти на треть



КП "Киевтеплоэнерго" предлагает с 1 декабря поднять тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до1038 грн/гкал, и в 2,7 раза для религиозных организаций – до 1302 грн/гкал.

Об этом говорится в соответствующем проекте документа, передает "Интерфакс-Украина".

Таким образом, КП предлагает скорректировать тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).

"Корректировка тарифов ТЭЦ на производство в тепловой энергии для категорий потребителей "население" и "религиозные организации" обусловлено установлением с 1 ноября 2018 года цены природного газа для всех категорий потребителей в соответствии с постановлением Кабмина от 19 октября 2018 года №867", – отмечено в сообщении.

В настоящее время тариф для населения составляет 785 грн 94коп./Гкал, для религиозных организаций – 478 грн 56 коп./Гкал.

Предложения и замечания к проекту КП принимает до 12 ноября.



Кроме того, на сайте "Киевтеплоэнерго" обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год, согласно которому тариф на отпуск электроэнергии предлагается снизить на 23,5% – со 183 грн 30 коп./кВт-ч до 159,80 коп./кВт-ч.



В то же время тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% (на 317,11 грн) – до 1103 грн 05коп./Гкал, религиозных организаций – в 2,4 раза (на 690,44 грн) – до 1171 грн 00 коп./Гкал, а также понизить для бюджетных учреждений на 14% (на 165,95 грн) – до 1021 грн 80 коп./Гкал, и других потребителей на 14% (на 168,53 грн) – до 1018 грн 59 коп./Гкал.

Предложения к проекту также принимаются до 12 ноября.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

После решения КМУ о повышении цен на газ МВФ обнародовал заявление, согласно которому Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Новая программа МВФ: какие обязательства взяла на себя Украина