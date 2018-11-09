Новые законы о "евробляхах": задавайте свои вопросы

В четверг Верховная Рада приняла два законопроекта, которые касаются изменения формулы расчета акциза на растаможивание авто и усиление ответственности за нарушение таможенных правил.

ЭП подготовила текст, в котором рассказала, что изменится после того, как проекты подпишет президент, и они станут законами.

Также мы разработали онлайн-калькулятор, с помощью которого можно посчитать, какой размер акцизного налога нужно будет оплатить в зависимости от типа и объема двигателя и возраста авто.

При этом у читателей могут остаться дополнительные вопросы относительно указанных законопроектов и процесса легализации машин на европейской регистрации.

Редакция "Экономической правды" просит оставлять свои вопросы в комментариях к этой новости. В ближайшее время мы дадим на них ответы в отдельном материале.

Экономическая правда