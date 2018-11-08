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За месяц Нацбанк увеличил скупку валюты в два раза

Четверг, 8 ноября 2018, 20:47

Национальный банк купил в октябре на межбанке 268,5 миллиона долларов.

Об этом сообщает FinClub.

Это на 144 млн долларов или в 2,15 раза больше, чем в сентябре.

Объем продажи валюты сократился на 4,2 млн долларов или 5,7% - до 70 млн долларов.

Чистая скупка валюты Нацбанком составила 198,5 млн долларов.

Объем межбанка в октябре вырос на 15% или 788,7 млн долларов - до 6,07 млрд долларов.

Напомним, Нацбанк обнародовал проекты постановлений, которыми планируется упростить ряд ограничений на переводы средств за рубеж и осуществление инвестиций на зарубежных финансовых рынках.

Нацбанк межбанк

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Экономическая правда
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