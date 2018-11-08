НБУ смягчит требования к переводу валюты за рубеж

Национальный банк обнародовал проекты постановлений, которыми планируется упростить ряд ограничений на переводы средств за рубеж и осуществление инвестиций на зарубежных финансовых рынках.

Данные постановления должны обеспечить выполнение закона "О валютной либерализации", сообщает пресс-служба НБУ.

В целом, предложенное новое валютное регулирование содержит следующие новации:

дерегуляция инвестиций за рубеж. Бизнес и население, которое сейчас вынуждено получать лицензии для инвестирования за рубеж, сможет в течение переходного периода осуществлять их в рамках электронного лимита, который не потребует получения каких-либо разрешительных документов, а впоследствии – вообще без ограничений;

упрощение проведения трансграничных операций населения с валютой. В частности, место валютного контроля при осуществлении платежей за рубеж займет постфактум надзор за валютными операциями. Операции на сумму до 150 тыс грн не нуждаются в документарном сопровождении, а надзор за осуществлением операций свыше этой суммы будет упрощен.

Также для физических лиц будет повышен лимит для осуществления переводов за рубеж без открытия счета и документов – с 15 тыс грн до суммы, которая определяется Госфинмониторингом (сейчас это 150 тыс. грн), а для операций с использованием платежных карт этот лимит вообще будет отменен.

Кроме того, в отношении почтовых отправлений физлиц, вместо действующего лимита в 300 евро, начнут действовать общие правила перемещения через таможенную границу, которые сейчас устанавливают лимит в 10 тыс евро;

расширение перечня валютных операций, доступных клиентам банков. Последние получат возможность рассчитываться за валютные ОВГЗ не только в гривне, а и в валюте, а также проводить операции валютного свопа. В обоих случаях – если другой стороной является банк. Кроме того, они смогут не только покупать и продавать, а и конвертировать наличную валюту через терминалы и другие программно-технические средства банков;

упрощение процедуры покупки валюты на межбанковском рынке для клиентов банков. Так, сделки на суммы до 150 тыс. грн не будут требовать от юридических лиц документарных подтверждений, которые они должны предоставлять сейчас. В перспективе такой подход будет распространен на все сделки клиентов банков по покупке валюты на межбанковском рынке;

расширение возможностей для проведения операций с банковскими металлами. Компании соответствующей специализации смогут покупать банковские металлы без ограничений, а также получат право из ввоза-вывоза через границу (сейчас такое право есть только у банков).

Экономическая правда