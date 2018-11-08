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Официальный курс: гривня продолжает укрепляться

Четверг, 8 ноября 2018, 09:00

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 8 ноября на уровне 27,89 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,04 гривни.

Напомним, 7 ноября НБУ укрепил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на уровне 27,95 гривни.

7 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,89 - 27,91 гривни за доллар.

Экономическая правда

НБУ гривня

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Экономическая правда
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