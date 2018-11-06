На Луганской ТЭС Ахметова закончился уголь

В компании ДТЭК Рината Ахметова закончился уголь на Луганской ТЭС, работа станции переведена на резервное топливо - газ.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook эксперт по вопросам энергетики, бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

"С 11 октября российская сторона не дает квоты на поставки угля, который ехал, конечно, не из Роттердама, а исключительно из Ростовской области. Со своей стороны ДТЭК не сформировал достаточные запасы угля для минимизации рисков в отопительный сезон, поэтому станция полностью зависела от работы "с колес", - пояснил Герус.

"Себестоимость на газу - около 3,5 грн за кВт-час. Сейчас "угольным" тарифом покрывается около 1,75 грн за кВт-ч", - привел данные эксперт.

"Правительство Гройсмана еще в прошлую среду приняло решение, чтобы другие производители давали дополнительные платежи в Луганскую ТЭС, компенсируя частично ущерб этой станции. Но НКРЭКУ (по крайней мере пока что) не принимает такого решения - в повестке дня на эту неделю такого вопроса нет", - сообщил Герус.

"Итак, с сегодняшнего дня ДТЭК-Луганская ТЭС будет генерировать убытки в размере 14 млн грн в сутки, к концу года это будет около 850 млн грн. При общей годовой EBITDA ДТЭКа более 20 млрд грн это не критично, хотя и болезненно", - отметил эксперт.

Напомним, по данным Минэнергоугля, поставки на Луганскую ТЭС прекратились 12 октября. Последняя поставка антрацитового угля в объеме 6,8 тыс. тонн была совершена 11 октября.

Экономическая правда