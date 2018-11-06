В Украине растет спрос на б/у иномарки

В октябре 2018 года из 19 тысяч впервые поставленных на учет в Украине легковых автомобилей 11,8 тысячи были иномарками с пробегом.

Об этом сообщает ассоциация Укравтопром.

В результате, с приближением окончания срока действия пониженных ставок акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, доля таких машин на первичном рынке Украины достигла 62%.

По сравнению с октябрем прошлого года количество б/у авто в первичных регистрациях увеличилась в 2,2 раза.

Маркой-лидером на первичном рынке легковых авто с пробегом остается Volkswagen. В отчетном месяце украинцы поставили на учет 1967 импортируемых Volkswagen, бывших в эксплуатации.

На втором месте Renault с показателем 1539 старых авто.

Третий результат у Skoda - 1122 авто с пробегом.

Ford остался на четвертом месте, секонд-хенд этой марки выбрали 814 украинцев.

Замыкает октябрьскую пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 672 машины.

Всего с начала года украинские номера получили 83,9 тыс легковых авто, которые были в эксплуатации в других странах, что на 90% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Самым популярным автомобилем с пробегом на первичном рынке как по итогам месяца, так и за период с начала года остается Renault Megane. В октябре эту модель выбрали 1048 человек, а за десять месяцев - 8476 автомобилистов.

Напомним, МВД изъяло более тысячи автомобилей с поддельными VIN-номерами.