В Украине изъяли более тысячи автомобилей с поддельными ID-кодами

В судебном реестре появилось дело об аресте автомобиля BMW, VIN-номер которого не совпал с данными в техпаспорте.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными.

Владелец утверждает, что приобрел этот автомобиль вместе со свидетельством лишь год назад.

В судебном решении сказано, что полиция остановила авто, чтобы проверить техпаспорт автомобиля.

Оказалось, что в свидетельстве было указано два номера автомобиля, тогда как в базе Национальной полиции этот автомобиль зарегистрирован по другому номеру.

"Это говорит о возможной подделке свидетельства о регистрации транспортного средства или шасси (кузова, рамы) автомобиля", — сказано в решении.

"Владелец автомобиля на судебном заседании отметил, что является добросовестным пользователем автомобиля марки БМВ-525, который приобрел вместе с указанным свидетельством о регистрации транспортного средства около года назад", — также говорится в решении.

Автомобиль был изъят и на него наложили арест. Владелец автомобиля был лишен права распоряжаться и использовать машину.

По данным МВД, в 2017 году были подделаны 1201 VIN-кодов на автомобилях. Имеются в виду лишь те случаи, которые были обнаруженными.

"Сейчас украинцы не имеют возможности бесплатно проверить VIN-номер автомобиля при его приобретении. Таким образом многие становятся жертвами мошенников, которые занимаются уголовным автобизнесом. Мы считаем, что МВД может открыть данные о VIN-номера и защитить граждан от подобных ситуаций ", - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Экономическая правда