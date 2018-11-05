"Приватбанк" планирует списать 80% кредитов физлиц

Государственный "Приватбанк" планирует масштабную реструктуризацию кредитов физических лиц, а также малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает "Зеркало Недели".

Под реструктуризацию, которая по информации "Приватбанка", должна начаться в конце ноября и продлится ориентировочно 6-8 месяцев, попадут розничные кредиты и ссуды малому и среднему бизнесу, выданные до 19 декабря 2016 года, за исключением кредитов, выданных в зоне проведения ООС, Крыму, кредитов военнослужащим, кредитов умершим, нерезидентам и связанным с банком лицам.

В общем, речь идет о реструктуризации 294 тысяч кредитных соглашений, касающихся займов от 5 до 300 тысяч гривен.

Общий объем - 48,5 млрд грн, из которых балансовая задолженность - 12,3 млрд грн, а небалансовая (пеня, штрафы и комиссии) - 36,2 млрд грн.

Заемщикам будут предложены 47 разных типов реструктуризации. Условия будут зависеть от объемов и типа займа.

Аванс составит минимум 15% от суммы реструктуризации, ставка годовых - 13-16% в гривне и 0,01% в долларах США и евро.

В результате реструктуризации все кредиты в иностранной валюте будут переведены в национальную валюту. В большинстве случаев заемщикам предложат только вернуть тело займа и большую часть процентов без начисленных штрафов, комиссий и пени.

В целом "Приватбанк" не рассчитывает, что сможет вернуть весь объем задолженности. По примерным подсчетам банк планирует вернуть около 3,5 млрд грн.

Сумма прощенной задолженности должна составить около 5,7 млрд грн. Остальные средства, то есть львиная доля, будут списаны за счет сформированных резервов банка.

Но окончательное решение о таком списании должен принимать Минфин, как акционер "Приватбанка". И принимать его только после завершения процесса реструктуризации.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 года "Приватбанк" по размеру чистых активов занимал 1-е место (265,936 млрд грн) среди 83 действующих в стране банков.

Ранее сообщалось, что "Приватбанк" сформировал резервы по задолженности десяти иностранных заемщиков на сумму почти 6 миллиардов гривен, которая возникла перед банком до национализации.

"Приватбанк" по итогам января-сентября 2018 получил 5,093 миллиарда гривень чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 его чистый убыток составил 1,604 миллиарда гривень.