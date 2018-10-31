Приватбанк с начала года получил более 5 миллиардов прибыли

ПриватБанк по итогам января-сентября 2018 получил 5,093 миллиардов гривень чистой прибыли, тогда как за аналогичный период 2017 его чистый убыток составил 1,604 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствуют данные квартального финансового отчета банка, обнародованного в системе раскрытия НКЦБФР, передает "Интерфакс-Украина".

Чистый процентный доход банка за девять месяцев вырос в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 10,717 млрд гривень.

Кроме того, банк увеличил комиссионный доход на 62,5% - до 14,788 млрд гривень.

Активы банка за девять месяцев выросли на 6,5% - до 271,332 млрд гривень, в том числе кредиты и задолженность клиентов увеличились на 24,9%, до 47,875 млрд гривень.

Уставный капитал до конца сентября 2018 сохранился на уровне 206,060 млрд гривень, собственный капитал вырос на 4,9% - до 26,022 млрд гривень.

Согласно данным НБУ, на 1 июля 2018 Приватбанк по размеру чистых активов занимал первое место (265,936 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

Ранее председатель правления "Приватбанка" Петр Крумханзл рассказал, что сотрудникам банка поднимут зарплаты.

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