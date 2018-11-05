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Работодателей собираются штрафовать за задержку заработной платы

Понедельник, 5 ноября 2018, 17:50
 

Минсоцполитики разработало законопроект, призванный усилить защиту прав работников в случае нарушения сроков выплаты зарплаты.

Об этом сообщает Юрлига.

Законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя" предусмотрено усилить защиту прав работников в случае нарушения сроков выплаты зарплаты.

Предложено:

обязать работодателя уплатить работнику пеню в размере учетной ставки Нацбанка за каждый день задержки свыше 15 дней;

дать право работнику временно прекратить выполнение работы в случае задержки выплаты зарплаты, полагающейся работнику, на срок свыше 15 дней;

выплатить работнику компенсацию в размере трех среднемесячных зарплат (за последние 12 месяцев) в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя или прекращении трудового договора в случае увольнения работника до возбуждения указанного дела.

Сейчас проект закона направлен на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и сторонам социального диалога.

Его принятие будет отвечать части ІІІ Конвенции № 173 Международной организации труда о защите требований работников в случае неплатежеспособности работодателя.

Напомним, управление Гоструда оштрафовало предпринимателя из Винницкой области на 223,38 тысячи гривен за неоформление официальных трудовых отношений.

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