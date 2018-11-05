Гривня на открытии межбанка укрепляется

5 ноября котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 11:05 установились на уровне 28,00 - 28,02 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,00 - 28,02 гривни;

Евро - 31,87 - 31,89 гривни;

Российский рубль - 0,4228 - 0,4236 гривни.

Напомним, 2 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,08 - 28,11 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 ноября на уровне 28,13 гривни.

Экономическая правда