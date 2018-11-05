Офіційний курс: гривня перейшла до зміцнення
Понеділок, 5 листопада 2018, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 5 листопада на рівні 28,13 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,11 гривні.
Нагадаємо, НБУ послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 2 листопада на рівні 28,15 гривні.
2 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,08 - 28,11 гривні за долар.
Економічна правда
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