Падение цены на нефть установило десятилетний рекорд

Нефтяной рынок усилил падение в ходе торгов в пятницу на сомнениях в том, что ОПЕК+ примет меры для сокращения предложения на рынке.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

С начала недели цена североморской нефти снизилась на 22 цента, американской - выросла на 8 центов. Между тем с начала ноября Brent упала в цене на 22%, WTI - почти на 23%; это самое резкое месячное падение котировок за 10 лет.

Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:12 по Киеву уменьшилась на 0,93 доллара (1,56%) - до 58,58 доллара за баррель. Торги этим контрактом завершаются 30 ноября. Более активный февральский фьючерс подешевел на 1,8%, до 58,84 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,95 доллара (1,85%), до 50,50 доллара за баррель.

Отметим, с начала месяца бензин в Украине подешевел на 2 гривни.