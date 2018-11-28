С начала месяца бензин в Украине подешевел на 2 гривни

Сети WOG и ОККО 27–28 ноября снизили цены на бензины и дизельное топливо на 50 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", передает Enkorr.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, ДТ — до 32,49 грн/л.

Таким образом, с начала ноября операторы суммарно занизили цены на бензины на 2 грн/л, на ДТ — на 1 грн/л.

Ранее сообщалось, что розничные цены на топливо имеют потенциал к снижению на 2 грн/л.