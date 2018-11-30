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Минфин открыл данные по всем местным бюджетам

Пятница, 30 ноября 2018, 18:56

Информация по всем местным бюджетам Украины отныне размещена в открытом доступе.

Об этом сообщает ГУ "Открытые Публичные Финансы" в Facebook.

"На государственном портале Open Budget Министерства финансов Украины мы обнародовали информацию по всем бюджетам Украины", - сообщает учреждение.

На сайте можно выбрать населенный пункт и исследовать, как формируется его бюджет: сколько в нем собственных поступлений, а сколько дотируется государством и другими местными бюджетами. Также есть возможность проверять расходы - куда и на что местная власть направляет финансовый ресурс.

Государственное учреждение "Открытые Публичные Финансы" было создано Министерством Финансов для разработки и администрирования информационно-аналитической системы "Прозрачный бюджет".

Напомним, по данным правительства, благодаря бюджетной децентрализации собственные доходы местных бюджетов всех уровней выросли в 3,4 раза - с 68,6 млрд гривень в 2014 году до 231 млрд гривень в 2018 году.

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Минфин

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