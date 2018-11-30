"ДТЭК Энерго" Ахметова получила 3,4 миллиарда гривен прибыли

"ДТЭК Энерго" завершило январь-сентябрь 2018 года с чистой прибылью в размере 3,395 млрд гривен, в т.ч. в третьем квартале компания получила 2,009 млрд гривен чистого убытка.

Об этом сообщается в отчете компании.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в "ДТЭК", в частности, влияние на финансовый результат оказало снижение курса гривни. Убыток по курсовым разницам за девять месяцев составил 0,6 млрд гривен.



Доход "ДТЭК Энерго" в январе-сентябре составил 119,812 млрд гривен, в т.ч. в третьем квартале – 36,631 млрд гривен. Валовая прибыль за девять месяцев составила 14,424 млрд гривен, в т.ч. в третьем квартале – 4,94 млрд гривен.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" в 2017 году получило убыток 2,9 млрд гривен, а выручка за прошлый год составила 141,738 млрд гривен. Ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО.

Общий убыток от списания и обесценивания активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд гривен. Отчетность за 2018 год компания готовит без учета этого фактора.

"ДТЭК Энерго" январь-июнь 2018 года закончило с чистой прибылью 5,404 млрд гривен, в том числе во втором квартале она составила 1,06 млрд гривен.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.