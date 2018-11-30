Официальный курс: гривня продолжает снижаться

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 28,39 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,32 гривни.

Напомним, НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 28,26 гривни.

29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.

Экономическая правда