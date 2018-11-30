Официальный курс: гривня продолжает снижаться
Пятница, 30 ноября 2018, 09:00
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек, установив его на 30 ноября на уровне 28,39 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,32 гривни.
Напомним, НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 28,26 гривни.
29 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.
Экономическая правда
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