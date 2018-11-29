Банковский сектор впервые за 5 лет может выйти в плюс – НБУ

Впервые с 2013 года банковский сектор Украины может выйти на прибыльную деятельность.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

"По последним данным, прибыль банков за 10 месяцев этого года вырос в 7 раз и составляет уже 14,8 млрд гривен. За октябрь прибыль составила 3,9 млрд гривен", - заявила Рожкова.

"По объективным причинам возврат к прибыльности: значительный рост как процентных так и комиссионных доходов банков. И конечно, рекордно низкие расходы на формирование резервов в этом году", - сообщила она.

"За 10 месяцев сектор сформировал резервов на 21,4 млрд гривен, на 25% меньше год к году", - подытожила заместитель главы НБУ.

Ранее НБУ обнародовал список 25 банков-нарушителей нормативов.

Экономическая правда