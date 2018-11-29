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Официальный курс: гривня снизилась к доллару и евро

Четверг, 29 ноября 2018, 09:14

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 16 копеек, установив его на 29 ноября на уровне 28,26 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,89 гривни.

Напомним, НБУ понизил официальный курс гривни к доллару на 21 копейку, установив его на 28 ноября на уровне 28,1 гривни.

28 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,30 - 28,33 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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