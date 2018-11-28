НБУ успокаивает: отток средств физлиц составляет менее 2%

Национальный банк Украины заявляет об отсутствии опасных оттоков из банковской системы из-за введения военного положения.

Об этом написала первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова на своей странице в Facebook.

"Мы не увидели значительных оттоков из банковской системы... В общем за эти дни отток средств физлиц менее 2%. Этот показатель также предусматривает расходы граждан при Black Friday и выходных днях", - констатировала Рожкова.

По ее словам, в некоторых банках были случаи, когда отдельные клиенты решили не продлевать депозит, который заканчивался, или снимали средства с текущих счетов, однако удельный вес таких случаев мизерный.

"Система пока достаточно ликвидная и проблем не почувствовала. Как подтверждение - ни один банк не обратился к НБУ в эти дни по поддержке ликвидности", - отметила Рожкова.

Она подчеркнула, что решение о признании неплатежеспособным украинской "дочки" российского ВТБ Банка не было связано с последними событиями в стране.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили, что гривню лихорадит из-за паники, и скоро курс вернется к рыночному уровню.

Экономическая правда