Украина оказалась среди стран, где Wi-Fi быстрее мобильного интернета

Украина попала в список стран, где качество Wi-Fi все еще выше, чем у мобильного интернета.

Об этом сообщает AIN.ua со ссылкой на исследование компании Open Signal, которая специализируется на картографии беспроводных покрытий.

Авторы сравнили среднюю скорость Wi-Fi точек и мобильного интернета на выборке из 7,7 млн устройств в 80 странах.

Согласно опубликованным данным, в 33 странах мира мобильные сети дают большую скорость при загрузке контента. Разница может достигать 10-13 МБит/сек.

Украина попала в список стран, где качество Wi-Fi по-прежнему выше. В среднем, скорость загрузки по Wi-Fi в стране достигает 21,9 МБит/сек, в то время как мобильный интернет дает всего 10 Мбит/сек.

Однако, как отмечают авторы исследования, они не нашли корреляции между лучшим качеством Wi-Fi и временем, которое пользователи мобильных устройств проводят за его использованием. Зато наблюдается связь между высоким ВВП и проведенным на Wi-Fi временем. Кроме того, высокие экономические показатели — хороший указатель на скорость LTE, скорость Wi-Fi и сотовое покрытие.

Напомним, Google ожидает четырехкратный рост количества мобильных пользователей интернета до 2025 года.