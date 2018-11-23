К 2025 году сидеть в интернете через телефон будут вчетверо больше украинцев — Google

Компания "Google Украина" констатирует проникновение смартфонов в Украине на уровне 57% на конец второго квартала 2018 года и ожидает четырехкратный рост количества мобильных пользователей интернета до 2025 года.



По словам ведущего аналитика компании "Google Украина" Елены Фигурной, онлайн-аудитория Украины активно растет из года в год, при этом увеличивается и количество интернет-пользователей, использующих мобильные устройства, передает "Интерфакс-Украина".



"Во втором квартале 2018 года проникновение смартфонов в Украине составило 57%. Этот показатель ниже, чем в Европе, но благодаря двум таким факторам, как активное проникновение мобильного интернета после внедрения 4G и насыщение рынка доступными моделями смартфонов, ожидается увеличение подключенных смартфонов в четыре раза до 2025 года", - отметила Е.Фигурная во время панели "Бизнес и технологии" на конференции Google Day в Киеве в четверг.



Динамика увеличения количества запросов с мобильных телефонов в 2018 году показала прирост в 61%, притом, что по данным Google в мире эта цифра составляет 50%.



Гендиректор "Google Украина" Дмитрий Шоломко, выступая на панели "Бизнес и технологии", заявил, что за год работы Google.Pay в Украине количество оплат через приложение выросло в 90 раз.



"К сожалению, я не могу сказать, какое место мы занимает по количеству "тапов" (транзакций – ИФ) в Европе, но мы входим в ТОП-5 наиболее активных стран", - отметил он.



По данным международной консалтинговой компании Ipsos Group, Украина с долей онлайн-покупок в 30% отстает от Польши на 9 процентных пунктов (п.п.), при этом обгоняя Чехию на 7 п.п. В то же время количество онлайн-покупок через мобильные устройства в Украине составляет 11% (на 5 п.п. выше, чем в Польше и на 7п.п. – чем в Чехии).



При этом 45% украинских пользователей в возрасте 16-34 лет используют для поиска информации только смартфон.



"И тут очень важно, чтобы ваш сайт соответствовал требованиям скорости и удобства. Поскольку 50% пользователей уйдут с мобильного сайта, если он загружается дольше трех секунд", - подчеркнула Е.Фигурная.



В 2017 году, отметила аналитик "Google Украина", на 33% увеличилось количество загруженных приложений из Google.Play. А в среднем украинский пользователь использует приложения 2 часа и 18 минут в сутки.



В ТОП-5 наиболее используемых украинцами приложений по версии Cantar TNS CMeter Mobile вошли: Viber – им пользуются 97% украинской аудитории, Chrome - 91,1%, YouToube - 90%, Gmail - 82,5% и Facebook - 76,9%.



Как сообщалось, согласно исследованию, проведенному компанией IPSOS по заказу "Google Украина", более половины украинцев предпочитает покупать технику онлайн, при этом одежду и обувь онлайн покупает всего треть потребителей.