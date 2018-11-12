В день "11.11" Alibaba продала товаров на 1,5 миллиарда долларов за 2 минуты

Продажи на День холостяка в Китае в интернет-магазине TMall достигли 10 миллиардов юаней (около 1,44 миллиарда долларов) всего за две минуты и пять секунд после полуночи в воскресенье.

Об этом сообщает ВВС.

За первые 85 секунд распродажи компания заработала миллиард долларов, а к концу первого часа доходы компании достигли почти 10 миллиардов.

В общей сложности покупатели потратили в этот день 30,8 млрд долларов - на 27% больше, чем годом ранее. В то же время это самый низкий годовой прирост за всю историю распродаж Дня холостяка.

Компания Alibaba в 2009 году выдвинула идею праздника для людей, не состоящих в браке, как альтернативы Дню всех влюбленных 14 февраля.

Напомним, основатель и глава Alibaba Джек Ма объявил, что намерен уйти в отставку с поста исполнительного председателя совета директоров компании, сохранив за собой только место в ее совете директоров.